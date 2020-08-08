貢寮為許多旅客戲水、浮潛消暑的熱門選擇，但近日也傳出多起溺水意外，海巡署北部分署第二岸巡隊於5日獲釣客通報，在台2線貢寮區潮間帶發現一具浮屍趴在礁岩上，但因為海水浸泡多時，樣貌及手指指紋也幾乎泡爛無法辨識，鑑識人員好不容易從大拇指中採到一枚特徵點完整及手指曾經工作的傷口，送刑事局比對確認，才確認身分。

海巡署澳底海巡隊表示，澳底漁港海域1日發生一名黃姓男子在玩立式划槳時落海失蹤，在該海域執行巡邏勤務的巡防艇，只發現無人使用的SUP槳板及落水的簡女。

海巡隊指出，在聽聞簡女同行約52歲的黃男也落水失蹤後，海巡署第2(北基)巡防區指揮部，統籌指揮岸、海巡單位，並攜手空中勤務總隊直升機、瑞芳警分局澳底派出所、貢寮消防分隊多日搜救，但都仍不見人影。

瑞芳警分局指出，5日上午發現的浮屍，經海水浸泡後，樣貌跟原先都已不同，指紋也都泡爛，連家屬也完全不敢確認，直到鑑識人員從大拇指中採集到一枚特徵點完整及手指曾經工作的傷口，送刑事局比對後，才確認是失蹤黃男；而基隆地檢署檢察官林秋田及法醫法醫江佳蓮6日傍晚進行相驗，確認黃姓死者為生前溺水導致窒息死亡，無他殺的嫌疑。

(中時 )