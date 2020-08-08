南部科學園區管理局於每月第1個星期三於迎曦湖舉辦環湖夜跑，提供減重獎金，年底還有摸彩活動。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

南部科學園區管理局於每月第1個星期三於迎曦湖舉辦環湖夜跑，提供減重獎金，年底還有摸彩活動。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

南部科學園區管理局於每月第1個星期三於迎曦湖舉辦環湖夜跑，提供減重獎金，年底還有摸彩活動。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

南部科學園區管理局於每月第1個星期三於迎曦湖舉辦環湖夜跑，今年在疫情影響期間，仍不間斷辦理，活動不僅免費參加，由專人帶操領跑，還提供免費補給品，每月另辦理減重比賽，減重王可獲500元獎金，年底還有摸彩活動。

南科管理局表示，南科夜跑活動免費參加，由專人帶操領跑，還提供免費補給品，每月另辦理減重比賽，2019年4月辦理至今歷經14個月，誕生7名減重王，參賽者總共減下60公斤的成績，減重最多公斤數的減重王更成功減下6.5公斤，贏得健康輕盈體態，拿下最高1000元獎金。

管理局也進一步結合園區廠商共同辦理，透過企業鼓勵支持、同事間互相揪團號召，期待培養員工運動習慣。台達電子公司8月5日上百員工響應「南科夜跑」活動，其中35位減重班成員更加入「南科夜跑」減重爭奪戰，挑戰刷新減重紀錄，期待奪下減重王寶座。至於獎落何人，將待10月揭曉。

為增加運動的趣味及動力，管理局將於年底辦理集點摸彩活動，只要參加3次夜跑或累積里程40公里，就有參加摸彩資格，不只有機會抽中好康禮品，更贏得無價健康。

南科管理局表示，自防疫新生活運動啟動以來，陸續辦理南科夜跑、運動在南科健走、南科盃球賽等體育活動，已號召集結逾4000人出門運動。

(中時 )