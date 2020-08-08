馬桶裡有蛇都是真的！泰國一名女網友昨(7日)凌晨在臉書發文分享驚魂記，她提到女兒半夜上廁所，竟意外被蛇咬傷屁股，荒唐經驗簡直嚇壞母女倆。而經緊急送醫後女兒傷勢已無大礙。

據《泰國世界日報》報導，泰國曼谷岸努區一位媽媽昨在臉書發文表示，4歲的女兒半夜因肚痛而去上廁所，但因為害怕刺眼的光線而未開燈就如廁，結果沒幾秒女兒的尖叫聲劃破黑夜，她急忙過去一看竟在馬桶裡看見「軟體狀」生物，定神一看才發現是一條大蟒蛇。

媽媽更形容抱起女兒時甚至感覺到從「蛇的牙齒中拉出來」，雖緊急處理但女兒的臀部早已被蛇咬傷，可在臀部中明顯紅色孔洞。夫妻兩人趕緊帶著女兒前往醫院，所幸經治療後傷口已無大礙，醫生表示該蟒蛇並非毒蛇，但這件事卻已在女兒心理造成陰影。

媽媽更在臉書上提醒應在家中常備大罐酒精，再遇上蛇時可以往口部潑灑酒精，迫使牠們呼吸困難而鬆開牙齒；並提醒大家若不慎被蛇咬傷，用繩子捆綁傷口或以口吸出毒液也完全無濟於事，應立即用清水或肥皂清洗傷口，並盡速前往醫院就診。

(中時新聞網)