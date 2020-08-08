郭彥甫發文。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）

40歲男星郭彥甫過去和哥哥郭彥均合組團體2moro出道，哥哥2013年結婚，5年前生下1女，郭彥甫則是在2014年接力當人夫，今(8日)他突然報喜「全新作品問世」 ，宣布迎來獅子座兒子，開心度過當爸的第一個父親節，意義非凡。

郭彥甫6年前和太太羅鈺庭結婚，相較於哥哥育有一女圓圓，兩年前郭彥甫曾被催生，他霸氣秒回：「為什麼要生小孩？我結婚是愛我老婆、不是找人生小孩，結婚不是為了生小孩，是因為愛！」也說一切順其自然。今他閃電宣布和妻子迎來長子，「感覺真的好奇妙，只能說一切都來的正是時候。也祝福全天下在外奮鬥的父親們父親節快樂！」

據《ETtoday星光雲》報導，郭彥甫和太太年初就發現懷孕喜訊，但老婆個性比較低調，他也沒想發文公開，兒子本月3日出生，郭彥甫還在產房放周杰倫名曲〈聽媽媽的話〉，全程陪產的郭彥甫至今仍覺得不真實，感受到當爸的事實後也忍不住泛淚。

(中時新聞網)