受到眾多主力沒到奧蘭多隔離賽區影響，原本還被預估要打附加賽的籃網，卻在復賽後展現韌性，8日以119比106力退國王，提前宣告搶下今年季後賽門票，甚至目前復賽取得3勝2敗，戰績比起湖人、快艇、公鹿、金塊等強隊還好。

在復賽前夕，籃網一口氣宣布杜蘭特、厄文、丁維迪、狄安卓喬丹、威爾森錢德勒、普林斯、克拉克斯頓等人不打，還需補進蘭斯湯瑪斯、克勞佛、豪爾、賈斯汀安德生等人，才勉強湊足人數參加復賽，卻在復賽打出令人驚訝的成績。

不過隨著籃網晉級季後賽，他們的心情又喜又憂，因為如此一來，灰狼即將擁有籃網今年首輪選秀籤，這是今年2月的4隊交易當中一部分，另外因為籃網宣告晉級，本季因為沒打的杜蘭特，也將獲得100萬美元獎金，只能說賺到了。

籃網8日以利佛特22分、7助攻與5籃板表現最佳，喬哈里斯也拿21分，賈瑞特艾倫17分、11籃板與8助攻；國王以波達諾維奇27分最高，福克斯也有21分，目前國王戰績跌到29勝40敗，位居西區第13，已經跟季後賽漸行漸遠。

(中時 )