趙正宇撤銷100萬交保，北院今重開羈押庭。

立委趙正宇獲100萬交保，檢方提抗告成功，高院以有高度串證可能裁定撤銷交保，發回北院重裁，北院今早9點30分重開羈押庭，決定是否覊押趙正宇，來看最新開庭情形。

(中時新聞網)