直播》趙正宇撤銷100萬交保 北院今重開羈押庭 09:222020/08/08 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委貪瀆案，趙正宇交保遭撤銷，北院今早重開羈押庭。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 趙正宇撤銷100萬交保，北院今重開羈押庭。 立委趙正宇獲100萬交保，檢方提抗告成功，高院以有高度串證可能裁定撤銷交保，發回北院重裁，北院今早9點30分重開羈押庭，決定是否覊押趙正宇，來看最新開庭情形。 李恆隆也提抗告 趙正宇是否羈押 北院明9點30分開羈押庭 趙正宇立委交保遭撤銷 理由曝光 (中時新聞網) #趙正宇 #北院 #撤銷 #100萬交保 #重開 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞早班車》收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 07:182020/08/07 政治 「台灣最正主播」遭挖婚前黑歷史 老公千字文護妻 08:092020/08/07 娛樂 立委羈押抗告高院審酌 北檢枕戈待旦沙盤推演 12:432020/08/07 社會 追SOGO案修法角色 北機站借提李恆隆丁復華 17:072020/08/07 社會 檢方抗告失敗 時力前黨主席徐永明80萬交保 20:592020/08/07 社會 搶中衛口罩！Yahoo奇摩今開賣 各通路整理包出爐 07:532020/08/08 生活 晶電、友達、隆達全入列 富采投控董事 大咖雲集 04:102020/08/08 財經要聞 山下智久爆酒店開房8小時 17歲正妹高中生真相被扒出 21:132020/08/07 娛樂 北富銀總座涉9億不當授信是冰山一角？銀行局追查 14:222020/08/07 財經 收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 04:102020/08/07 社會新聞 社會熱門新聞 因為風的緣故 嘉義青年9萬塊飛了 - 社會 房子租給泰女當炮房「9天接40客」23歲鮮肉男慘了 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 癡情瓦斯工淪為愛情提款機 狠毒護士狂使喚用完烙人痛扁致死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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