美國衛生部長阿薩爾一行訪台，指揮中心首度啟動外交泡泡，他們入境將只在機場檢測，不用居家檢疫14天，外界質疑，政府碰到美國人就轉彎，台大公衛學院院長詹長權卻看到新契機。他認為，如果美國參訪團新入境模式成功，或許可觸發台灣防疫政策帶來新變革。

詹長權在臉書上表示，台灣入境沒有免費檢測、自己付錢也沒得檢測，唯一14天檢疫的邊境管制防疫，可以撐多久？美國衛生部長Azar這次入境台灣，持3天內檢測陰性的證明，加上入境檢測就能免居家隔離的的作法，很接近他長久以來「以入境檢測做為替代唯一14天居家檢疫」的邊境檢疫措施倡議。

詹長權說，如果這一次Azar等人的新入境模式成功的話，就應推廣成為我國對國人和訪客入境管制的常態作法之ㄧ。果真如此，Azar劃時代、歷史性的台灣之行，說不定還會觸發台灣防疫政策的一些變革？且讓我們拭目以待。

(中時新聞網)