《The Athletic》記者阿米克8日報導，先前聯盟傳出不想替沒打複賽的8隊建立第二隔離賽區，如今卻把歪腦筋動到奧蘭多迪士尼世界賽區，希望隨著季後賽每一輪都有球隊淘汰離開，再把沒打復賽的8隊陸續找來奧蘭多隔離訓練與比賽。

阿米克表示，打完排名賽之後，就有6隊淘汰離開奧蘭多，甚至打完季後賽首輪，更有8隊離開，屆時奧蘭多隔離賽區的飯店房間與球場都會出現空缺，聯盟就會逐漸開放沒參加復賽球隊進入奧蘭多，假如真這樣做，聯盟將會提高防疫規格。

目前沒在奧蘭多的8支球隊，分別是勇士、老鷹、灰狼、尼克、騎士、公牛、黃蜂與活塞，畢竟他們從3月12日無限期停賽至今，幾乎都沒進行團隊訓練或比賽，等到年底下個球季開打，這些球隊的球員可能整整8到9個月都沒訓練。

只是聽到這樣的謠言，勇士明星前鋒卓雷蒙格林隨即公開嘲諷，「你要我們去奧蘭多，我當然不得不去，可是到了那邊，假如柯瑞與克雷湯普生都不打對抗賽，到時候有誰會看！」看來並非每個沒參加復賽的球員，都希望前往奧蘭多隔離。

(中時 )