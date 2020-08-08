桃園市林小姐與香港籍男友遠距離相戀3年多，在去年11月有了愛的結晶，原定今年2月完婚，但因為新冠肺炎的關係，香港人無法來台，為讓一家3口得以團聚，林女與未婚夫分別在台港奔波申請來台文件，就連醫生開立的難產、緊急剖腹產證明，也因未婚夫資格不符合遭打回票。上月剛剖腹產子的林女相當虛弱，一想到親密愛人不在身邊，孩子也無法及時見到爸爸，不禁悲從中來。

27歲的林小姐長相甜美，3年多前與自香港來台旅遊的未婚夫結識，雙方情投意合，以結婚為前提開始遠距離交往，每隔2個月就會輪流赴台、港兩地相會。去年11月，新冠肺炎疫情爆發前，林小姐從香港返回台灣後發現自己懷有身孕。

林女與未婚夫既期待又開心，原定今年2月要步入禮堂，沒想到全球疫情大爆發，台、港兩地都宣布大規模防疫措施，除了持居留證、外交公務證明、商務履約證明，否則外國人不允許入境台灣，因此原定要結婚的2人不只婚禮被迫延期，就連見一面也難上加難，每天只能視訊解相思之苦。

林小姐孕期最後階段，醫生建議丈夫最好在生產時能陪同。（圖／讀者提供）

而林女懷孕期間，正值疫情尖峰，每天只能待在家中心情低落，甚至到孕期第8個月時經醫生診斷，恐有難產、需緊急剖腹的狀況，醫生也開出診斷書強烈建議丈夫陪同生產，林女父母見狀相當不忍，因此到處奔走，詢問相關機關究竟準女婿該如何來台。

6月底，台灣疫情趨緩，疫情指揮中心開放外籍人士除了觀光、探訪外，只要檢具明確的證明文件向外交部駐外館處申請就可以入境，林女未婚夫拿著診斷證明申請來台，但卻多次遭到移民署及香港辦事處拒絕，林父多次向立委陳情也無效，林女只能抱著剛生出的小兒子等待愛人歸來的那天。

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(中時新聞網)