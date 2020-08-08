桃園市1名27歲的林小姐與港籍未婚夫原定今年2月完婚，但因為疫情影響婚期延後，懷孕的林小姐只能獨自挺著孕肚等疫情趨緩，再等未婚夫來台登記，但等了將近1年的時間，連孩子都出世了，未婚夫卻遲遲無法來台探視妻小，讓林小姐一家相當焦急。移民署表示目前台灣開放外國人來台探親，但需提出明確的親屬關係證明，由於2人尚未登記結婚，因此不符合親屬關係，無法入境。

林女表示，她7月底進行剖腹產，產下了一個兒子，林女回想生產前的每一刻都很可怕，尤其是未婚夫不在身邊，為了不讓父母操心，林女只能忍耐苦撐，趁著自己一人與未婚夫視訊時，才會難過地流淚，也心疼自己的孩子一出生時，父親無法在一旁陪伴。

事實上為了讓未婚夫來台，林女一家人用盡了各種辦法，林父不只向立委陳情，也積極奔走移民署，只希望準女婿可以來台照顧女兒和小孫子，並處理孩子的出生證明，就算林小姐生產前醫生曾開立證明希望孩子的父親可以陪同，但申請最後還是被拒絕，林女與未婚夫如今就像牛郎織女，被迫分隔兩地。

移民署表示，目前台灣開放外國人探親、持居留證、外交公務證明、商務履約證明，但是探親還是有限制條件，申請者需要有明確的親屬關係證明才能申請，礙於林小姐與未婚夫尚未成為法定合法夫妻，因此資格不符無法入境。

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(中時新聞網)