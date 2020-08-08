桃園市1名林小姐與港籍未婚夫因為疫情分隔兩地，上月底林小姐剖腹產下孩子，卻礙於兩人尚未登記，不是合法夫妻而無法以探親名義申請來台，家屬奔走各單位想要一家團圓，然而中央疫情指揮中心下令可開放外國人來台就醫，卻將台灣女婿拒於門外，不禁讓家屬痛批政策根本沒有人道精神。

中央疫情指揮中心在7月22日才表示，8月1日起國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。

林小姐拿出陳情書表示因為疫情關係，自己與未婚夫無法登記結婚。（圖／讀者提供）

林小姐批評政府開放外國人來台就醫，只要透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，經過審查，就可來台接受醫療服務，但台灣女婿提出證據申請卻不能通過，讓她痛批政府重視外國人的人權，卻不重視自己人的人權，完全是雙重標準。

移民署表示目前台灣開放外國人探親、持居留證、外交公務證明、商務履約證明，但是探親還是有限制條件，申請者需要有明確的親屬關係證明才能申請，礙於林小姐與未婚夫尚未成為法定合法夫妻，因此資格不符無法入境。

林小姐說等疫情結束後，就會帶著孩子到香港與未婚夫團聚，但不知道這波疫情究竟何時才能結束，自己與未婚夫已將近快1年沒有見面，無奈的林小姐只能抱著2人愛的結晶，等待疫情消弭那天的到來。

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(中時新聞網)