美國總統大選將於3個月後登場，雖然先前已有多位美陸學者稱「北京比較願意見到川普連任」，不過據美國國家反情報與安全中心（NCSC）表示，其實北京認為川普難以預測，不願意見到他連任，且伊朗也與陸同樣站在反川普連任陣線；此外，NCSC也指控俄羅斯竭盡所能詆毀民主黨總統候選人拜登，認為他是反俄「建制派」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center, NCSC）主任伊凡尼納（William Evanina）7日發表聲明指出，指出美情報部門對於總統大選面臨的最新威脅與評估指出，大陸、俄羅斯與伊朗對美大選威脅最深，並呼籲情報社群持續向美國人民更新威脅資訊。

伊凡尼表示，在美國2020年大選之前，許多外國國家將持續運用隱蔽或公開的影響力行為，影響美國人投票意向，藉此改變美國政策並增加美國內部分歧，暗中破壞美國人民對於民主進程的信心；此外，他們盡可能尋求破壞美國選舉的基礎，例如干預投票過程、竊取敏感資料，或者質疑選舉結果的有效性。他進一步指出，許多外國行為者對於誰能贏得大選有自己的偏向，他們透過一系列公開或私下的聲明表達這一點，但暗中施壓反而較為少見。

伊凡尼指出，NCSC認為北京視川普難以預測，不希望見其連任。他指出，大陸一直針對大選擴大影響力，企圖影響美國的政策走向，並對其視為反對北京的政治人物施加壓力；此外，雖然大陸將衡量採取激進行動的利益與風險，但過去數月公眾輿論對於美國政府不滿言詞數月以來持續增長，如針對美政府對新冠疫情的回應、關閉休士頓領事館、對香港與TikTok採取的種種行動，以及南海問題，北京認為這些行為將影響總統大選。

有別於北京不願見川普連任，伊凡尼表示俄羅斯則是積極詆毀拜登，以及被其視為反俄羅斯的「建制派」，並將延續莫斯科對拜登擔任府總統時在烏克蘭扮演的角色，以及支持俄羅斯國內反對派提出的批評，例如支持俄羅斯的烏克蘭國會議員德卡赫（Andriy Derkach）散播拜登貪腐的指控，其他與克里姆林宮相關的行為者同樣找尋機會，在社群媒體與電視上支持川普。

另外，伊凡尼也指控伊朗尋求破壞美國的民主機構與川普，使美國在選舉前陷入分裂，並藉由在網路與社群媒體上發布假訊息與反美貼文，並認為川普連任將導致美國持續對伊朗施壓，故讓它們產生要美國政權更替的動機。

不過有別於NCSC的評估，先前已有多位美國與大陸專家或官員表示，北京其實是較希望見到川普連任的，認為川普不僅在國際事務上提供大陸絕佳機遇，且這位「推特總統」也並非難以預測。如任職華府智庫戰略暨國際研究中心的芮恩希（William Reinsch）說，自川普上任以來，他的「美國優先」政策讓美國開始與最親近的西方盟友逐漸疏遠，「這給大陸在歐洲與世界其他地區前所未有的機遇」；曾在歐巴馬任內擔任國家安全委員會中國事務主任的韓磊表示，川普正全面弱化華府在全球領導地位，就長遠而言在戰略上對大陸是有利的。

(中時新聞網)