高股息ETF成為近期國人瘋搶的投資商品，其中國泰永續高股息ETF（00878）7月下旬掛牌買氣更是破表，但分析師李永年提醒，00878成份股中有高達7檔金融股，這波疫情恐使中小企業面臨倒閉潮，衝擊金融股，短期對00878可能較為不利。

李永年在《財經龍捲風》網路節目中表示，元大高股息ETF（0056）與00878同樣是追蹤30檔股票、追求高股息，不過0056上市已有一段時間，較容易回過頭去追蹤、比較，而00878才剛掛牌，沒有過去歷史，所以沒有辦法去比。

他認為，真正要比的是這兩檔ETF何者更適合做存股，何者可以讓投資人拿到較高的殖利率或是能賺到更高的價差。

「0056與00878同樣追蹤了30檔股票，兩檔ETF的成分股僅有13檔相同」，李永年指出，進一步比較可以發現，0056的選股較為年輕、有活力，而00878成份股相對較老成，若股市大漲走多頭格局時，0056賺股息和價差的機會較大；若股市下行的話，0056的跌幅也可能會比較深。

他說，反觀00878組成大部分是老成持重的股票，如南亞、正新、中華電等，加上7檔金融股，如兆豐金、國泰金、富邦金、中信金等，由於股性較穩定，因此遇到股市下跌時，00878的跌幅會較小。

李永年提到，中小企業這波受疫情影響，可能會面臨倒閉潮，金融業將首當其衝，因此不建議投資人2、3年內買金融股當作存股。換句話說，00878成分股中有7檔為金融股，短期內的環境來看，對00878可能較為不利，0056反而較具優勢。

(中時新聞網)