許多人吃大餐又怕胖，會先少吃節食，對此，營養師劉怡里在節目上分享，若吃大餐前都不吃，熱量吸收率恐達百分之百，相撲選手就是這樣養成的，並分享2個神招數，爽吃也不怕胖，可以有效控制熱量攝取。

營養師劉怡里在《媽媽好神之俗女家務事》節目上分享，去聚餐前，常見2種人，第一種是知道要吃大餐，前三天就計畫吃很少、甚至不吃，但這樣的行為，恐讓油脂、蛋白質和澱粉熱量吸收率達百分之百，而相撲選手也是這樣養成的，此行為也容易形成體脂肪和腰圍過粗的問題。

劉怡里指出，另一種人則是會先吃小東西，像是巧克力或水果，但水果不要挑錯，若選擇高GI的，像是葡萄、芒果和西瓜，會使血糖快速上升下降，容易在聚餐時胃口大開，反而吃更多，因此若要吃水果維持血糖，建議可選低GI的，像是蘋果、芭樂和奇異果等。

劉怡里補充，聚餐很多人最期待飯後甜點，想要多吃，對此，她建議吃正餐時，先選擇蛋白質食用，間隔十分鐘，再吃蔬菜和澱粉，甚至也能乾脆不吃澱粉類。若是胃口較好的人，也可蔬菜搭配蛋白質，例如生菜包肉等，後續再吃烤玉米、山藥等澱粉類，如此能幫助控制熱量攝取。

劉怡里也透露２招數幫助降低熱量攝取，幫「別人夾菜」和「細嚼慢嚥」，慢慢吃比較有飽足感，不會一下子吃進過多熱量，另也有研究指出，相較於用筷子吃飯的人，使用湯匙吃飯者會比較胖，因為扒飯吃的快，雖有飽足感，但想吃東西的慾望並沒有消失。

(中時新聞網)