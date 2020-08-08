前時代力量徐永明涉入收賄的相關證據一一流出，關鍵LINE對話也遭媒體曝光。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，警方不能隨便監聽LINE，必須要有立案和警方行文才能調出來。而LINE則強調重視用戶隱私，此次立委收賄案，檢調方是經由「扣押涉案人的手機」後，才獲取LINE的對話内容。

國會立委涉貪案件引爆台灣政壇，多位立委因為收受SOGO案相關賄款而遭到收押禁見，其中，徐永明雖交保，但檢調仍認為其涉案不淺；近日也徐永明涉「期約涉貪」的關鍵LINE對話也曝光，引發外界熱議。

對此，黃暐瀚在政論節目《新台灣加油》上表示，一般情形，並非當你和某人在LINE的過程時候會遭警方監聽，而是警方進到機房的時候，那個對話紀錄是可被看的，且必須是是誹謗官司成立時，才能依規定把機房的東西調出來；最近有些人表示那就想用Telegram什麼軟體，但是說實話，沒有一個是調不出資料的，都是可以調出資料的。

同台的鍾年晃補充，只要司法單位行文到LINE的公司，調出數位封包出來，可能就是一個隨身碟，然後調查人員回去解數位封包，司法人員才可解讀。但是，其他通訊軟體可能就是調查人員去掛線監聽一堆錄音檔的電話，然後轉成監聽譯文。

不過，對於檢調和國安局是否監控LINE相關內容？《中國時報》今年1月報導，LINE品牌公關廖婉寧表示，LINE重視用戶隱私、妥善保護個人資料，以捍衛資訊安全為首要準則，「無論何種形式，LINE都不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料，也不會配合監聽或審查。」而針對此次立女委涉賄案，檢調方是經由「扣押涉案人的手機」後，才獲取LINE的對話内容。

(中時新聞網)