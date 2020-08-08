今天是父親節，親民黨指出，根據兒福聯盟「2020台灣男性育兒態度及現況」調查報告，受訪男性都同意父親請「育兒假」，有助於母親與孩子的心理健康及未來發展；八成的男生認同在照顧孩子上，兩性一樣好。但現實狀況是，八成的爸爸沒請過「育嬰留職停薪」和「家庭照顧假」，甚至連有薪的五天「陪產假」，都有三成的爸爸沒請假。對爸爸們來說，政府的育兒政策看得到卻用不到。

為何爸爸們心有餘而力不足？調查結果顯示，近4成（37.3％）是因為實際的經濟壓力問題，逾3成（32.6％）擔心影響升遷，近2成（18.8％）擔心留停後無法回復原職。更值得關注的是，竟有逾2成（21.8％）表示是因為公司未依法提供相關福利。

親民黨表示，可以了解大部分爸爸是一個家庭經濟來源的頂樑柱，所以政府想要落實父母齊心陪伴孩子的育兒環境之時，應多想想如何讓爸爸能夠安心請假，不會最後讓這些育嬰（兒）假看得到，吃不到。

(中時 )