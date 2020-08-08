大陸杭州一名3個孩子的胡姓男子，某日突然收到法院寄來一張傳票，要他每支付1萬人民幣（約台幣42000元）撫養費給阿美（化名），他雖然不服，但在法院看到一個簡直是自己「複製版」的15歲少女，才知當年與前女友一次相逢床戰，對方偷偷懷了他的孩子。

據陸媒報導，現今40出頭的胡男，與前女友阿美（化名）分手後，2人各自嫁娶，但一次相逢「天雷勾動地火」，阿美因此懷孕，因兩人都已婚，就偷偷把小女孩生下，與丈夫一同撫養女孩長大，沒讓胡男知道。

阿美幾年前離婚，一人獨自撫養女兒，因債務纏身，生活窘困，才向法院要求變更撫養權為胡男，且每月需支付1萬元人民幣（約4.2萬元新台幣），當做女兒15年來的撫養費。胡男收到傳票時不服，但在法院看到15歲的女兒時，發現對方跟自己長得一模一樣，當庭就接受了事實，同意撫養女兒。

法院最後判決，胡男按照1個月2000元人民幣（約8400元新台幣）的標準，向阿美支付之前的撫養費。阿美雖然上訴，但杭州市中級人民法院審理後，駁回上訴，維持原判。

(中時新聞網)