《我的婆婆》你追了嗎？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》用喜劇的方式來包裝婆媳問題而故事起源是，「珍賀齋」傳統餅店在老闆過世後又發生了財務狀況，生意一落千丈，一開始老闆娘決定到台北與兒子同住享受退休的生活，但是卻放聲一連串被當成皮球在踢的事件發生。後來決定和小媳婦-小鷗、最忠心的師傅-發貴一起重振餅舖事業。

《我的婆婆》收視節節上升，也在愛奇藝平台上成為今年度最快突破千萬流量的台劇，不管是媒體爭相報導還是社群上的熱烈討論，都讓許多還沒跟上的網友馬上怒追一波。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，這些被受網友們討論的演員群中，誰的討論度最高吧！

10 佳純-葉佳純（劉品言）

劉品言在劇中飾演蘇家的大媳婦，從小都是在富裕家庭環境下長大，正好跟婆婆節儉的個性形成對比。

鍾欣凌住進他們家後，婆媳衝突總是接踵而來，而劉品言浮誇的演技，再搭配上鍾欣凌的精湛演技，讓許多電視機前的觀眾看了都覺得很過癮。

或許許多台灣婆媳關係就像劉品言在劇中說的「我跟你媽的關係就像...我要吃牌她會喊碰，我獨聽偏被她暗槓」，完全沒辦法好好相處，缺乏很多互相理解和體諒，每次與鍾欣凌的對手戲都非常寫實、貼近生活的劇情也讓觀眾們在電視機前得到共鳴。

網友：劉品言把她在劇中的角色詮釋的超有感的，用詼諧的方式將情緒層次堆疊演出。

9 大美（林筳諭-勇兔）

黑澀會美眉勇兔近年一直活躍在三立8點檔《炮仔聲》，許多網友都非常喜歡聽他說台語，而這次在《我的婆婆》中她就飾演咖啡店老闆娘，也是小鷗的閨蜜大美，與小鷗相較之下她是一個自我主義比較強勢的人。而她為了這個角色，她一改以往的形象，在戲中常常會看到她穿著一身火辣緊身深V衣服。

在劇中勇兔的一句台詞也引發了許多女性觀眾的共鳴：「就憑他跟媽媽一起住、這一點我就很不OK」，現代很多婆媳問題都是因為同住引起，讓許多網友都表示對於跟公婆同住真的能避則避。

網友：勇兔演的真好，不愧是八點檔歷練過

8 阿信-蘇秉信/鬍鬚姜（許孟哲）

許孟哲在《我的婆婆》劇中分別客串蘇秉信（阿信）和鬍鬚姜，可以說是鍾欣凌存在感最低的兒子。雖然一開始可能大家對他的印象都在第一集，他和黃姵嘉從相戀、結婚、離世的經過，經歷了後期的播出大家可能對他印象已經沒有那麼深，但最近他再以長相貌似阿信的鬍鬚姜出演，並和黃姵嘉相遇相擁，讓觀眾看得一把眼淚一把鼻涕，也同時創造出該集的收視高點啊！

而另一個最常被提到的感動點就是許孟哲在新婚時安排家裡的東西都有留一套給媽媽，最經典的就是寫著「媽」的杯子，讓鍾欣凌知道後，就忍不住流下眼淚，感動不少網友。

7 阿仁-蘇秉仁（楊銘威）

常常在偶像劇裡擔任綠葉角色的楊銘威這次在《我的婆婆》裡飾演蘇家三兒子，生活頹廢、收入也不穩定，成天活在自己奇怪的劇本世界裡，總是妄想著有著當導演，但卻一直沒有什麼作品。

常常待在一夜情或短命戀的狀態之中，而他也總是陶醉在這種會為他帶來靈感的小感情中，但也因為這樣讓鍾欣凌最放心不下，希望他還是能好好談個戀愛，成家立業。

6 阿孝-蘇秉孝（王少偉）

難得在戲劇和5566團員許孟哲合體的王少偉，為《我的婆婆》辭下《台灣第一等》節目主持，在劇中他飾演的是蘇家老二阿孝，總是把「不投機就不能賺錢」這句話掛在嘴邊的他，總是羨慕大老闆的生活，雖然常常用投機取巧的方式賺錢，但是其實他只是想賺大錢讓家人過上好的日子，女兒能出人頭地。

而王少偉也常常在戲裡盡情搞笑，常常即興加一些好笑的梗，例如把183 Chub放到台詞裡，讓大家都忍不住笑翻啦～

5 蘇秉愛（蘇晏霈）

蘇晏霈在劇中飾演蘇家唯一的女兒蘇秉愛，總是說著：「女人要多愛自己，才有人愛喔！愛最大！」。因為家裡重男輕女的關係，很年輕的時候就想擁有家庭，很快得就結婚生了一個兒子，離婚後一樣愛情至上，沒有完全把心思放在小孩子上，反而是去尋找自己心中缺少的那一塊，就是愛。

最令人印象深刻的一幕就是她抱著媽媽說：「你只會把最好的東西留給哥哥，我什麼東西都要自己去爭取」讓她覺得現在她所爭取的東西都只是媽媽欠她的。這種傳統思想觀念其實也很值得電視機前的我們省思。

網友：喜歡秉愛和孩子的互動 就像朋友一樣 雖然秉愛就像個孩子一樣

4 火寮一哥-陳一郎（許傑輝）

許傑輝這個真性情的角色可說是《我的婆婆》裡最深情的男人——火寮一哥，堪稱中年版的大仁哥。從年少時某次在颱風天被鍾欣凌救了後，就對鍾欣凌一往情深，直到兩人剛好另一半也離世，他對鍾欣凌的愛依舊深刻，雖然鍾欣凌每每拒絕，但他還是癡情的等待鍾欣凌的回應，「愛妳不變卦，我只愛妳一個人」這句可以說是最能代表一哥的台詞。

而一哥也常常在劇中擔任發貴、小鷗和老闆娘之間的助攻和潤滑劑，除了讓他們之間關係變得更好，而有一哥在也總是笑料百出，讓拍攝現場也變得很歡樂。

網友：一哥跟香仔果真是這部戲的靈魂，只要他們一出現就是亮點，不得不說“薑還是老的辣”強！兩位真的很強！

3 小鷗-奚伊鷗（黃姵嘉）

曾多次入圍、得獎金鐘和金馬獎的黃姵嘉在《我的婆婆》中飾演一直被婆家認為是「帶賽」之人-小鷗，名字還別有巧思，倒過來念就是歐依係，和店名「珍賀齋」有異曲同工之妙。

最讓網友讚嘆的是她在劇中喝醉時對張書偉表露出她對阿信的思念，一邊落淚一邊說著：「他喜歡的東西都忘記帶走了，他也忘記把我帶走了」，讓網友看了都覺得很心疼！

而黃姵嘉也在這次的喜劇演出中激發出浮誇演技，其中一幕手機當機，即興幫手機CPR，讓鍾欣凌當場也忍不住笑場。

網友：覺得姵嘉和書偉默契很好，小歐和發貴之間曖昧互動，演的超自然的，好搭哦..

2 發貴-徐太白（張書偉）

張書偉在劇中飾演阿信的同學-發貴，是一個很耿直、老實、念舊的人，在阿信介紹之下進了「珍賀齋」老餅店學做餅。他單純和傻傻的個性，成為餅店發生財務問題後唯一留下來最忠心的師傅，也是跟老闆娘最沒有血緣關係，但卻最像她兒子的人。

而張書偉也曾經在訪問中表示「第一次參與最完整的一部電視劇」，他也為了更快融入餅店師傅這個角色，他更主動和導演要求大部分以素顏拍攝。

而在劇中張書偉在半夜下大雨的時候幫黃姵嘉的內衣褲撐傘的畫面更在PTT被推爆，因為他捨不得它們被淋濕但又不好意思幫忙收的這個行動，讓網友們忍不住許願也想要有這種男友啊！

1 彩香-蘇林彩香（鍾欣凌）

第一名就是非本劇主角「婆婆」鍾欣凌莫屬了，擁有一個六十年的「珍賀齋」傳統餅店，有著四個兒子一個女兒。

在劇中鍾欣凌除了演出讓人有笑也有淚的畫面之外，還說出了許多金句：「他們都不知道自己已經長大，也不知道我已經老了」、「沒檢查沒事，一檢查出事」、「我的身體我自己知道」等，完美詮釋了現實生活中的寫照，讓許多網友看著看著都會默默想到自己的家人。

網友：真的很喜歡鍾欣凌，自然不做作，整個團隊都很棒，很好看優！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月04日至2020年08月02日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『我的婆婆怎麼那麼可愛角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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(中時新聞網)