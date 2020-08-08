這下子勇士球星卓雷蒙格林的大嘴巴又惹禍了！最近客串《TNT》球評的格林，竟在節目當中針對復賽期間表現優異的太陽射手戴文布克，做出疑似公開違規招募球星行為，因為格林竟然當場呼籲布克趕緊離開太陽，前往能夠贏球的球隊。

「讓戴文布克離開鳳凰城吧，那裡對他不好，也對他職業生涯不好，我需要他去一個能打球且贏球的地方，他具備這種能力，」卓雷蒙格林甚至跟同上節目的巴克利說，「巴克利，不好意思！我知道你在太陽打過球，但布克需要換地方。」

眼見卓雷蒙格林即將走到罰款邊緣，節目主持人厄尼強生連忙打斷他，「你是在違規招募嗎？」沒想到格林馬上回答，「或許吧！」儘管格林沒有直接說出要求戴文布克跳槽勇士打球，可是如此公開呼籲球星走人，根本就在挑戰聯盟底線。

近年最有名的違規招募遭罰案例，就是前湖人總裁魔術強生在電視上稱讚保羅喬治表現出色，湖人未來必定招攬他，結果魔術強生遭到聯盟50萬美元重罰，讓他再也不敢胡亂開口，看來卓雷蒙格林也想被聯盟罰看看，才有可能收斂一點！

(中時 )