小貨車造撞後，車體扭曲變形，毀損嚴重。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真）

國道三號北上53.9K三鶯路段在今日凌晨6時發生一起連環追撞事故，一部自小客車與2輛小貨車撞發生碰撞，造成4人受傷，其中最前方的白色小貨車22林姓歲男駕駛受傷較嚴重，意識不清，另外白小貨車乘客、藍小貨車、自小客車駕駛與乘客則分別受到不同傷勢，暫無生命危險，分送往醫院救治中，當時一度造成國三大回堵。

據了解，當時開在最前方的是藍色小貨車，第二輛為40多歲蘇姓男子駕駛的白色小貨車、最後一輛則是29歲蔡姓男子開的自小客車，發生碰撞後，白色小貨車直接衝向護欄，車頭幾乎撞爛，嚴重毀損，駕駛頭部有嚴重失裂傷，意識不清，藍色小貨車也受損嚴重，車體嚴重凹陷。

新北市消防局獲報立刻到場救援，發現林姓駕駛頭部受創，傷勢較為嚴重，意識不清，立刻將人送往亞東醫院，另外白小貨車副駕駛24歲女子腳部骨折，蘇姓男子臉部瘀青、腳部骨折，蔡姓男子則有胸悶情形，但都暫無生命危險，目前詳細車禍肇事原因仍待調查中，而回堵狀況目前已經排除。

(中時 )