長榮航空規劃BR5288（我愛爸爸）類出國專案航班，今日載著309名旅客起飛。（陳祐誠攝）

各國因應新冠疫情進行邊境管制，旅客悶了近半年都無法出國，長榮航空規劃BR5288（我愛爸爸）類出國專案航班，今日載著309名旅客起飛！長榮首班類出國包機，吸引許多航空迷與親子檔捧場，一起度過父親節，更興奮得說「真的好想出國」。

長榮BR5288專案航班由Hello Kitty夢想機執飛，機型為A330-300，包括30個商務艙及279個經濟艙座位，整趟飛時約2小時45分鐘，為讓旅客更有出國感，飛行高度超過國內線，達2萬至2.5萬英呎，航班上午10時30分自桃園機場起飛後，經陽明山與鼻頭角燈塔，再到日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球後，再依原航線北返。

為讓旅客充分感受長榮彩繪機的魅力，BR5288全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，並送出多項精美禮品，其中「夢想機」大禮包有7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌，長榮航空彩繪機明信片、原子筆以及樂e購促銷折扣碼、I-Free全球通用免費網卡等；商務艙旅客可獲得硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙則是Kipling品牌過夜包，讓旅客一次滿足想蒐集、想購物、想收藏的願望。

旅客沈小姐說，以前的父親節都是到餐廳慶祝，這次特別購買8月8日類出國航班，在高空中享用飛機餐，與老公、小孩一同度過特別的父親節，一早到機場心裡就湧現出國感。

長榮航空總經理孫嘉明表示，一開始有人拋出類出國包機的構想，他第一個反應是「這東西會有人買嗎？」但類出國專案航班自籌備消息一曝光，便引起民眾熱烈的詢問，銷售當天更創下秒殺完售的成績，除今天的航班外，第2班8月15日的第2班也已客滿，2班機的銷售結果，公司看到民眾想出國的渴望，也看到未來的無限希望，期待全球疫情能早日結束，恢復正常營運，讓所有旅客再次享受安心出國的樂趣。

內政部政務次長陳宗彥今也現身支持，他指出，疫情爆發後機場祭出嚴格的邊境管制，他到機場巡視不下20次，今天的氣氛最歡樂，旅客不用拿馬桶圈假裝出國，可以真的好好從空中看窗外。他也不忘呼籲，國內疫情風險相對較低，但還是要維持社交距離、勤洗手、戴口罩。

(中時 )