薔蜜颱風最快今(8日)晚生成！早上2時生成的熱帶低氣，目前位於菲律賓東方海面上，氣象局表示，此熱低壓在未來24小時內將生成，最快是今下半天，最晚到明天，預估路徑偏北，對台灣不會有直接影響，但將帶來西南氣流，下周一至周三各地降雨增加。

氣象局預報員張承傳表示，此熱低壓未來24小時將生成輕度颱風，最快下半天成形，最晚到明天。預估明天8時將在台灣正東，距台灣約400到500公里，發布海上警報的機率低。

此熱低壓今日8時的中心位置在北緯 16.8度，東經127.0度，以每小時31公里速度，向北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23公尺。從氣象局公布的路徑圖來看，成颱後路徑將偏北，往琉球群島一帶前進。

台灣颱風論壇分析，位於菲律賓東方的熱帶擾動94W，在成為今年的第５號颱風─薔蜜後，將逐漸北上前進日韓，不影響台灣，但將牽引南海低壓來台。下周一至周三，台灣的天氣將會受它影響，各地降雨的機率都會增加，尤其是中南部、花東地區，另外沿海的風浪也會增大。

(中時新聞網)