謝金燕曬出父女合影。（圖／翻攝自jeanniehsieh___bbb IG）

「秀場天王」豬哥亮3年前因大腸癌病逝，享壽70歲，今(8日)逢父親節，「姐姐」謝金燕稍早在社群網站上分享兩人過往合影，寫下：「我會永遠記得，你最好的樣子...老爸...你在天上要快樂喔...」，讓不少粉絲十分感動。

2015年豬哥亮生日分享謝金燕的家書和名牌外套禮物，透露女兒願意私下和他見面，但被豬哥亮打槍，強調若相見應該公開，不該遮遮掩掩。隔年他參加謝金燕演唱會，本有意上台獻花，最後匆匆離場，無奈反嗆自己做人失敗，謝金燕後來在台上用影片吐露不堪家醜，曝為了守護媽媽才無法跟父親見面，父女關係降到冰點。

2017年豬哥亮重病臥病在床，謝金燕趕回病房陪伴，兩人相互說：「對不起、我愛你」，父女關係回溫，也終於在豬哥亮離世前打開心結。今逢父親節，謝金燕曬出過往與豬哥亮照片，直言非常想念父親，也會永遠記得爸爸最好的樣子，網友回應：「瞬間鼻酸」、「現在才發現有一樣的酒窩呢」、「姐姐，大家都會記得豬大哥最好的樣子的」、「這是最美的樣子」。

(中時新聞網)