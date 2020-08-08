華為麒麟5G晶片由台積電5奈米製程代工生產。華為消費者業務CEO余承東周五（7日）證實，由於美國對華為的第二輪制裁，麒麟系列晶片只接受9月15日之前的訂單。換句話說，台積電9月 15日之後將不再為華為代工晶片。

快科技報導，余承東周五在中國信息化百人會2020峰會上表示，今年 9 月將發布新一代華為 Mate40 智慧型手機，搭載華為麒麟 5G 晶片，提供更強大的 5G、AI、NPU和GPU 處理能力 。

不過，余承東坦言，很遺憾的是，在美國第二輪制裁，華為晶片生產只接受到9月15日之前的訂單，所以今年可能是華為麒麟高端晶片的最後一代，華為Mate40 可能是搭載高端麒麟晶片的絕版手機。

余承東表示，華為正在產業鏈的多個領域突圍，如終端器件上大量投入。「在智能半導體方面，從第二代半導體進入到第三代半導體時代，希望在新的時代實現領先」。

受到晶片供應缺貨的困境影響，余承東預計，今年華為全年手機發貨量可能會低於 2019 年的2.4億支。

(中時新聞網)