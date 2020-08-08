森喜朗團明追思李登輝，將與李家屬目前規劃在寧靜的祈禱區見面。（曾薏蘋攝）

森喜朗團明追思李登輝，將與李家屬目前規劃在寧靜的祈禱區見面。（曾薏蘋攝）

前總統李登輝追思會第8天，日本前首相森喜朗明天將率日本國會跨黨派議員，來台向前總統李登輝追思哀悼，總統府方面今一早即來台北賓館勘場；據了解，日方代表希望能跟家屬致意，目前李登輝家屬也規劃由三人到場，在祈禱室與森喜郎等日方代表見面。

此外，由於日本弔唁團當天往返，時間緊迫，據了解，與蔡總統會面時間會敲定何時，外交部與總統府還在研究。

據了解，今天上午府方人員已在現場勘場，日本弔唁團動線不變，只是在規劃與家屬見面地點，但為了表示慎重，府方人員非常細心，要在追思會場尋找妥適之處；至於是哪三位家屬代表，目前還未確定。

總統府發言人張惇涵昨天表示，總統府日本前首相森喜朗明天將率日本國會跨黨派議員前來追思表達衷心感謝之意；為降低對民眾影響，森前首相一行將於當日下午5時的開放時間後，赴台北賓館向李前總統表達追思哀悼。

張惇涵強調，也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，在符合我國防疫標準，並保護台日雙方人員及國人安全為前提，依國際外交禮儀妥善接待。

(中時 )