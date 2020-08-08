天使隊前發言人艾瑞克凱(Eric Kay)8日遭到美國聯邦法庭起訴，他涉嫌違法提供藥物給投手史卡格斯(Tyler Skaggs)與球隊員工，史卡格斯去年7月1日猝死，年僅27歲。調查報告指出史卡格斯去世前一天有傳訊給艾瑞克凱要求更多藥丸。

史卡格斯服用的是成分包括芬太尼(Fentanyl)的強效止痛藥丸，這是俗稱「藍小子」的受管制藥品。史卡格斯家屬的律師聲明指出，若不是艾瑞克凱提供藥物給史卡格斯，他就不會死了。然而史卡格斯還把藥物與酒精共同使用，他的血液酒精濃度0.122%超過美國酒駕門檻0.08%，最後他的呼吸道被嘔吐物堵塞而窒息。

案發時天使在客場對戰遊騎兵，史卡德斯死於德州的飯店。家屬懷疑球隊裡有藥頭，結果居然是他們的聯絡主任艾瑞克凱。美媒CNN報導，艾瑞克凱自己也被藥物和酒精纏身，他在德州被逮，起訴的罪名包括非法持有並販售受管制藥物給他人，最重可處20年徒刑。

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(中時新聞網)