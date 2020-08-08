The steal and patience from Jrue Holiday in transition! #WholeNewGame pic.twitter.com/9QOkO4xvdM — NBA (@NBA) August 8, 2020

由於連兩天出賽，鵜鶘8日讓去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森輪休，繼續採取相當保護他的態度面對復賽，幸好他的隊友相當爭氣，最後仍以118比107逆轉擊敗巫師，除了保住晉級季後賽最後生機，也送巫師5連敗，復賽至今仍未開胡。

上半場打完，鵜鶘還以54比56落後，卻在第3節發動20比4猛攻，一舉扭轉場上局面，也讓鵜鶘順利拿下本季第30勝(39敗)，目前跟太陽並列西區第11位置，距離西區第8灰熊還有2.5場勝差，但跟西區第9拓荒者只剩1.5場勝差。

鵜鶘表現最出色的球員是哈勒戴，他拿全場最高28分，更在比賽當中展現抄截能力，好好給巫師日籍前鋒八村壘上了一課，英格拉姆也有17分、5助攻與4籃板，不過鵜鶘主控「球哥」朗佐鮑爾相當低迷，全場投10中1，僅拿2分。

巫師則以八村壘23分最高，湯瑪斯布萊恩也有22分，布朗20分、10籃板，卻還是不夠幫助球隊拿下復賽首勝，目前巫師24勝45敗，戰績比沒參加復賽的黃蜂(23勝42敗)還爛，也宣告無緣附加賽，把東區最後1張季後賽門票送給魔術。

(中時 )