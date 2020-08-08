66歲賀女士從事勞力工作，某日晚上喝牛奶時突然從左嘴角滴下，當晚入睡時左眼皮無法順利閉合，左額頭抬頭紋消失，隔早至教學醫院就診服用藥物無效後，轉至台南市立醫院中醫部求診，經林炳煌部長針灸治療1個月後，眼睛已可閉合，抬頭紋出現，嘴也不歪斜。

林炳煌部長表示，周邊型顏面神經麻痺的年發生率大約每十萬人會有15~30人，任何年齡均可能發生。典型的顏面神經麻痺會出現突發性單側顏面肌肉無力或麻痺。患側臉部的皺紋、法令紋及抬頭紋消失，眉毛及嘴角下垂，眼皮無法閉合，分泌之淚液不能如正常人眨眼時平均分布在角膜上，甚至造成過度流淚的現象。較嚴重之病患常伴有臉部或耳後疼痛的症狀，及耳朵脹滿的感覺，也會有食物殘留在口腔頰部，甚至飲水會從嘴角流出…等症狀。

周邊型顏面神經麻痺相當於中醫學所稱「口僻」、「口眼歪斜」 、「吊線風」、「歪嘴風」…等，現代多稱為「面癱」。中醫認為該疾病多出於氣血不足，風寒風熱之邪，乘虛侵襲面部經絡，導致風痰挾瘀、流竄經絡、經絡瘀滯、筋脈失養而成。中醫針灸治療面癱具有悠久的歷史，顏面神經麻痺急性期主要以針灸治療為主，有明顯療效且後遺症少的優勢。

林炳煌部長除運用傳統和近代的針灸方式治療顏面神經麻痺外，更加入了韓國美顏針的技巧，對於病程久遠、長期失治，以及傳統治療無效的顏面神經麻痺的病症，能運用美顏針的臉部微調及拉提技巧，改善臉部表情的協調和使皮膚年輕化，提升和改善患者自信心和人際關係。

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(中時新聞網)