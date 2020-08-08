南投埔里1名2歲女童昨日下午和父母、阿公到自家果園時，女童在大人沒注意下走上果園外道路，突遭1輛小貨車猛撞，還卡在車下遭拖行數公尺。女童送醫後仍因傷重不治，而肇事的張姓駕駛則被警方查出酒測值超標，目前仍接受偵訊，檢方今也將赴現場勘驗，釐清女童詳細死因。

警方調查，車禍地點位在南投縣埔里鎮大坪頂1處產業道路，昨下午3時許，2歲女童走出果園被張男開的小貨車撞上時，還遭拖行數公尺，家屬出來查看時，發現女童頭部重創，警消獲報也緊急將她送往埔里基督教醫院，但搶救到晚間仍回天乏術。家屬聞噩耗無法置信，在醫院哭到泣不成聲。

警方調查，肇禍的張男除酒測值達0.15毫克已超標外，他駕駛的貨車撞擊女童處，已偏離車道且逆向，目前將其留置偵訊，朝過失致死等方向偵辦，此外，警方今早已報請檢方相驗，以釐清女童詳細死因、確認肇禍責任等。

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(中時新聞網)