針對陸生返台喊卡，台南市長黃偉哲表示，中央提過開放2周僅16位陸生申請，不能只責怪台灣，大陸其實也多所限制，但他認為，台灣畢竟是少數維持學習正常的國家，呼籲中央政府在醫療、檢疫能量能負擔的情況下，盡速開放低風險、中低風險境外生來台。

黃偉哲說，中央提過陸生部分，之前開放2周僅16位提出申請，大陸在這方面多所限制，至於其他國家境外境外學生，呼籲中央政府給予最大協助，讓他們就學能夠更平順。

他說，就上學期來說，全世界沒有幾個國家能正常上課，線上學習經過一段時間，效果跟實際上課還是有一點點不同，畢竟台灣是少數能學習正常進行，學生也能跟老師、同學面對面接觸的少數國家之一。

黃偉哲強調，站在地方政府層次，願意對境外學生的生活上、照顧上更加施力，也呼籲中央政府在醫療、檢疫能量能負擔下，盡速開放境外生來台，尤其是低風險；中低風險國家能來台灣學習。

(中時 )