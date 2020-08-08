前高雄市長韓國瑜在被罷免後，臉書自7月7日發文後已一個月沒再發文，今天是父親節，韓國瑜終於再度貼文說，最近收到許多朋友關心，向大家報告近況，自己最近白了一點也胖了，但頭髮還沒有長回來。

韓國瑜telegram發文。

韓國瑜今（8日）在臉書發文表示「大家好！最近持續收到各路好友的關心與問候，非常感念大家～也順便報告一下，我白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來」。

韓國瑜接著說，「想趁著父親節這個我特別有話語權的日子，上來和大家問聲好」。

「現在是一個多元的時代，爸爸的角色也有了多元的轉變，有些爸爸還是家中君臣父子的權威人物，有些爸爸卻是孩子稱兄道弟的忘年朋友，像我和我的孩子們雖然算不上稱兄道弟、但絕對是以禮相待了」。

韓國瑜還說「但無論時代如何多元，相信所有的好爸爸都希望自己是個無所不能的超級英雄、是孩子心目中睿智聰明的人生導師、是帶給家人安穩踏實的棟樑支柱」。

在今天這個屬於「爸爸」的日子，讓我們互相勉勵做一個更好的爸爸，並由衷祝福每一位努力做個好爸爸的爸爸們，祝福大家平安健康、闔家幸福！同時，我還特別想要向一群母兼父職的88們獻上我最誠摯的祝福，因為您們更是一個家庭安穩踏實的支柱，這應該也是屬於您們的節日。祝福大家，「88節快樂」。

(中時新聞網)