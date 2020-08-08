北市濱江果菜市場停車場釀火警 濃煙四竄 10:552020/08/08 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市龍江路傳出火警，消防人員到場灌救。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區龍江路356巷8日上午10點6分傳出火警，現場冒出陣陣濃煙，消防局獲報後趕抵現場，列3級火警展開灌救。 火勢在10點14分撲滅，消防人員發現起火點在果菜市場大樓停車場旁，因燒垃圾堆、雜物而引發火勢，燃燒面積約10平方公尺，所幸無人傷亡。 (中時 ) #10 #火勢 #火警 #現場 #撲滅 也許您會感興趣 推薦閱讀 資收大貨車突冒濃煙 司機在加油站旁空地卸貨險釀意外 09:202020/08/07 社會 中壢民宅傳火警 路人嚇壞：差點被爆炸碎片噴到 20:382020/08/07 社會 北市公車疑剎車失靈 撞扁前方百萬轎車 16:192020/08/07 社會 美接連對台軍售 三軍搶預算 04:102020/08/08 政治要聞 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 11:532020/08/07 社會 三峽分局清道專案排除路障 還給住戶停車空間 00:092020/08/08 寶島 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 00:022020/08/07 財經 盼降低外送車禍率 新北市交通局辦宣導課程 03:182020/08/08 寶島 康友8／10打入全額交割 股價窒息跌停 11:502020/08/07 財經 璀璨中心 文湖寶翠6字頭讓利 04:102020/08/08 《旺到報》 社會熱門新聞 因為風的緣故 嘉義青年9萬塊飛了 - 社會 房子租給泰女當炮房「9天接40客」23歲鮮肉男慘了 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。