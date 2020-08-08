北市中山區龍江路356巷8日上午10點6分傳出火警，現場冒出陣陣濃煙，消防局獲報後趕抵現場，列3級火警展開灌救。

火勢在10點14分撲滅，消防人員發現起火點在果菜市場大樓停車場旁，因燒垃圾堆、雜物而引發火勢，燃燒面積約10平方公尺，所幸無人傷亡。

(中時 )