司法界畫家劉婷瑟老師為展覽進行導覽解說。（圖／國立彰化生活美學館提供）

永仁高中國中部舞蹈班帶來佤族人慶典的舞蹈為活動60週年帶來動感氣氛。（圖／國立彰化生活美學館提供）

國立彰化生活美學館於民國49年開始辦理「寫生比賽」，今年度已堂堂邁入第60年，造就許多優秀繪畫人才，屬於培育視覺藝術家的平台。為彰顯意義，並為今（109）年度於9月19日所舉辦的寫生比賽暖身，該館8月5日至8月27日於臺南市永康區社教中心，進行「60th聚繪-優勝作品巡迴展」，希望透過優秀的作品吸引更多民眾一同參與及培養寫生興趣。

日前開幕茶會邀請永康區公所副區長謝松益、永康國中校長童文志、永康國小主任唐春生、亞洲大學視覺傳達設計系莊玉銘教授，及花雨鹿藝術教室主任蔡孟盈出席，並且特與永康區在地藝術團體進行交流，開場邀請永仁高中國中部舞蹈班帶來佤族人慶典的舞蹈為活動60週年添動感氣氛；玩藝樂團帶來氣勢磅礡、熱鬧非凡的演出。會後更邀請到司法界知名藝術家劉婷瑟老師擔任畫作導覽講師，為參觀民眾介紹作品之美。

國立彰化生活美學館推廣輔導組葉于正表示，寫生沉浸在大自然的美景中有療癒的效果，可以感悟到自己的存在，也知道他人的存在，可以養成互相尊重的心理。今年邁入一甲子的年頭，也代表著「中部四縣市寫生比賽」在美術界一個歷史性的重要定位，鼓勵大家來報名今年的寫生比賽。

為此次導覽的司法界畫家劉婷瑟老師表示，司法工作是理性的，藝術創作是感性的，理性與感性的調和，開創了她的斜槓人生，更鼓勵在場的來賓，可以在工作之餘，培養自己的興趣、陶冶性情。

館方透過巡迴展作品的展出，不僅讓去年度的優秀作品有更多機會展現在大眾面前，也希望透過作品的真善美，讓更多的朋友認識「中部四縣市寫生比賽」，並踴躍參與比賽，體驗寫生的魅力及與美學共舞的樂趣。

本年度寫生比賽將於109年9月19日(六)於中部縣市共15個景點舉行，歡迎有興趣的大小朋友一同來參與，活動詳情辦法請參閱網址或FB搜尋：中台灣水彩寫生優勝作品巡迴展。

(中時新聞網)