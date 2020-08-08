「民進黨，恁咧驚啥？！」李眉蓁陣營召開記者會，質疑陳其邁陣營不敢收切結書心態可議。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陣營8日一早召開記者會，痛批日前送反貪切結書至陳其邁總部遭拒一事。台南市議員謝龍介痛批陳其邁的哥哥爸爸卻都曾涉入知名弊案，難怪不敢簽。

「民進黨，恁咧驚啥？！」李眉蓁陣營記者會開頭就質疑陳其邁陣營不敢收切結書，再批陳其邁的父親陳哲男曾在濟州島賭博，哥哥陳其堯涉貪。

「今天是父親節，要祝全天下的爸爸父親節快樂之外，也要祝陳其邁的爸爸父親節快樂。」呂謦煒表示，李眉蓁7日發起並簽下反貪汙切結，聲明若當選後若因涉貪遭判刑將放棄假釋與外役監申請；若親友包工程願下台負責；若任內局處首長涉貪也會負起政治責任下台。吳益政本人雖沒親自簽，但口頭上已同意，陳其邁競總則拒收。

謝龍介表示，台灣人民的價值很簡單，就是清廉。貪污收賄絕對不能被容忍，特別是高雄是民主聖地，針對貪污的政治人物，要用最嚴格、高道德標準來看待。

陳其邁過去替台南市立委蘇震清站台時曾說「阿忠（蘇震清外號）是我打虎抓賊的親兄弟，讓他高票當選好做事！」謝龍介酸說應該是「收錢做事」，如今蘇震清身涉SOGO弊案、已遭收押禁見。

謝龍介說，講到SOGO弊案，就不得不說陳其邁的「哥哥爸爸真偉大」。2005年時任勞委會主委陳菊及市長陳其邁為了進口泰國勞工，派陳哲男去關說、接收廠商招待去濟州島賭博，陳其堯也涉入此事，間接造成21世紀最丟臉的人權事件、高雄捷運泰勞暴動，最後陳菊和陳其邁也雙雙下台，陳哲男事後又接續涉入2006年SOGO弊案。

「陳其堯在貸款案中，扮演什麼角色？賺多少錢？」謝龍介說，政治人物貪污的手段是越來越高明進步，對應蔡總統曾說「升官發財請走別路」實在諷刺。

謝龍介批陳其邁，口口聲聲說自己是弊案絕緣體，卻不敢簽屬清廉反貪污切結書，莫非心裡有鬼？謝龍介要陳其邁說清楚，全家在國外到底還有沒有「口灶 」（藏錢之意）。

9日新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕將到高雄為李眉蓁輔選，前總統馬英九也會站台，外界都在猜測「禿子、漢子、燕子」何時再合體，謝龍介對此只表示，韓國瑜站台一事還在安排。

(中時 )