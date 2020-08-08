國際金價狂飆，黃金成為投資人追捧的熱門資產。根據世界黃金協會（WGC）發布最新統計顯示，今年7月全球黃金ETF與類似產品的持倉部位增加166公噸至3,785公噸，不但再度刷新歷史新高，也是該ETF連續第八個月淨流入。

WGC表示，由於金價在7月底升高到每盎司1,976美元，使得全球黃金ETF的資產管理總規模也增加97億美元或4％，到2,390億美元。

然而到了8月，金價漲勢仍未見緩和跡象。儘管受到美元反彈、導致黃金現價周五（7日）從早盤創下的2,072.5美元歷史高價略為下滑，不過總計一週金價仍強漲4.4％，為連續第九周收高。

年初迄今這段期間，全球黃金ETF部位累計淨增899公噸，大幅超越前一次2009年所創的全年增加646公噸的紀錄。隨著金價在8月衝破兩千美元大關，預料黃金持有量還會繼續攀升。

整體而言，所有地區在7月都呈現資金流入黃金ETF的現象。數據指出，上月全球黃金ETF吸引的資金淨流入，有75％來自北美市場，其持有部位增加118公噸。其次是歐洲市場，持有量也增加40公噸、亞洲則增加4.9公噸、其他地區則為3.4公噸。

另外7月全球黃金每日交易額也升高到1940億美元，較6月增長24％。

WGC還提到，當今市場環境對於未來金價走勢好壞參半。在負面因素方面，全球經濟轉疲已對珠寶、金條與硬幣造成嚴重傷害，並可能對黃金買盤造成抑制。

不過在同時，地緣政治與經濟的不確定性則對金價帶來正面支撐。加上全球實質利率逼近或已經降至歷史低點，以及持有黃金的成本依然偏低，都有助帶動金價投資熱潮升高。

然而截至今日，投資人對黃金的需求與動能顯然暫居上風，抵消經濟基本面疲弱對金價帶來的利空。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)