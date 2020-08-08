新北市一名17歲少女3月22日凌晨與一群人到樹林區一間摩鐵開笑氣趴，拿起氣球猛吸後，當場與一名林姓男子發生性行為，一旁馮姓男子還用手機錄下激戰全程，並把影片分享給林男，少女母親發現女兒影片被上傳，氣的報警提告。

據了解，林男看見被拍時還對鏡頭比「YA」，但少女並無任何反抗動作，無法判定林男有加重強制性交罪犯意。

少女的34歲的母親質問馮問為何要錄影，還把影片分享出去？因馮男回覆：「我今天就去炸你家」，再被加告「恐嚇」。檢方認為，因少女母親曾說：「我家蠻多個的，我沒差啦！」，判斷少女母親未因此感受到危險，控告馮男恐嚇無法成立。

新北檢方後來依妨害秘密罪將林男與馮男起訴，加重強制性交罪及恐嚇罪部分處分不起訴。另林男因已將影片刪除下架，同樣處分不起訴。

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(中時新聞網)