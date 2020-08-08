美國環太平洋軍演將在8月17舉行。對此，綠營兩岸專家學者林廷輝表示，美國選在這個日子有特別的含意，這日子正是美國和大陸簽署「八一七公報」的日子，美方現在所為都是在推翻「八一七公報」，因此，這日子對台灣很重要。

美國海軍每隔兩年會邀各國部隊，在美國夏威夷群島周邊及珍珠港舉行跨國海上軍演，目的是保障太平洋沿岸國家的海上通路安全以及合作反恐。今年將於8月17至31舉行，預定有過去曾參加2018年環太平洋軍演的25國參加，包括4月曾因南海主權與大陸發生衝突的越南，還有汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡等東南亞國家。

對此，林廷輝在政論節目《鄭知道了》上表示，美國環太平洋軍事演習將在817舉行，而8月17日正是美國與大陸簽署「八一七公報」的日子，在該公報中，美國強調將減少對台軍售。後來遭美國國會的《台灣保證法》推翻掉了。現在美國的作為都是在推翻「八一七公報」的內容，所以8月17日這個日子非常重要。

林廷輝強調，還有另外一個就是，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）預定9日訪台，將是台美斷交以來，訪問台灣的最高層級內閣官員。那艾薩來會不會帶其他重要人士訪台？會跟台灣談及軍事方面合作？他感覺美國在台協會已經在鋪陳一個故事出來了。

1982年中美簽訂的「八一七公報」，和1972年的《上海公報》、1978的《建交公報》並稱中美三個聯合公報。這三個公報都暗示或明示美國的「一中政策」，即美國堅持台海問題必須以和平方式加以解決。

(中時新聞網)