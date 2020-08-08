娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！羅霈穎大哥引魂儀式痛喊：媽媽很疼愛你，擲5次終於有聖筊；宋慧喬暗指離婚主因；羅霈穎、劉真同台網淚憶；小林志玲人美情路不順，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

59歲「東區羅姊」羅霈穎3日逝世，好友于美人跟邱瓈寬偕羅霈穎大哥羅青哲(筆名：羅青）協辦後事，據悉7日晚間6點在二殯舉行引魂，設靈於台北市民權東路二段的冬瓜行旅，隨後進行頭七儀式。製作人汪冠瑋也到場悼念。

韓國女星宋慧喬因為演出電視劇《太陽的後裔》與男主角宋仲基假戲真做，雙宋CP當年舉行盛大婚禮，甜蜜令人羨慕，未料這段王子公主般的婚姻僅維持不到2年就在去年6月宣告破局。至於離婚原因為何？宋慧喬近日接受雜誌專訪，言談間似乎可嗅出些許端倪。

羅霈穎3日驚傳在家中驟逝，享年59歲。她生前常常上節目「康熙來了」，和許多來賓有精彩互動！《中時新聞網》也整理出她在節目中的經典回顧，其中有一段是她和今年三月病逝的劉真片段，兩人一軟一硬的互動，逗笑現場所有人，這一幕讓網友難過留言，「影片中劉真和羅姐都不在了，唉...」、「2020真的太難了！新冠肺炎肆虐、Kobe、劉真、志村健、三浦春馬、吳朋奉、李登輝都離我們而去了 ...現在還帶走羅姐」。

娛樂8點半》女星林子瑄因外型與名模林志玲長像相似，而有「小林志玲」的稱號，人美的她情路卻不順，林子瑄有過2段短命婚，她恢復單身後積極拍戲賺錢、撫養2個兒子，不過林子瑄因為欠債，也讓她看盡人情冷暖，現在林子瑄已從演員轉換跑道，做起生意、轉戰網拍事業。

(中時新聞網)