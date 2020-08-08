假台製口罩狂銷！買家留言好評「通風1晚就不臭」。（圖／翻攝自噗浪）

市面上出現仿冒的「MIT口罩」，還有網友分享，商店賣假台製口罩，買家還留言好評「口罩通風1晚就不臭」，以為是買塑膠拖鞋？真的很荒謬，而藥師也叮嚀，買口罩先確認4件事，包裝、名稱、廠商資訊及許可證字號不可少。

有網友在「噗浪」發文指出，網拍充斥假台製口罩，甚至有買家留下五星好評「第二次購買，這次口罩打開通風一晚就不臭了」，讓他超級傻眼，也感到很荒謬，畢竟買的是口罩，不是塑膠拖鞋，竟然還要先打開通風才能使用。

原PO指出，購買或收到口罩，務必要確認口罩外盒有無製造商及地址，然後確認資訊是否屬實，且別只看紙盒和口罩鋼印有台灣製就好，衛福部也公告，選購醫用口罩，要認醫療器材許可證字號，若不確定可至醫療器材許可證資料庫查詢。

原PO也補充說明，他的本意不是要否定陸製的口罩，但他認為，要販售產品，就應應該要老實標名產地，不能欺騙消費者，最扯的是，還有賣陸製口罩的賣家，直接在圖上打「支持國家隊」。

根據原PO分享的照片可見，這些仿冒MIT的口罩賣得非常好，累積購買次數破萬的大有人在，甚至還有商家的標榜銷售額破18萬盒，此消息曝光，也引起網友熱議。

假台製口罩熱銷！狂賣18萬盒。（圖／翻攝自噗浪）

另根據《TVBS》報導，藥師公會發言人黃彥儒提醒，買口罩務必先關查產品是否有完整包裝，且需有完整產品名稱、廠商資訊以及許可證字號，並強調，不管是再網路或實體門市販售，口罩的包裝登應是完整的。

(中時新聞網)