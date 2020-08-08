國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁8日上午參加「爸氣涼一夏、父親節慶祝活動」 時，針對對手陳其邁不簽反貪切結書感到遺憾，也批陳其邁竟然不知高雄有捷運，不要選擇性忘記過去的高捷泰勞暴動事件。

李眉蓁受訪時表示，選高雄市長就應該對高雄市民負責，陳其邁連簽切結書都不敢，覺得非常遺憾。

李眉蓁表示，昨天看到陳其邁與網紅「館長」的直播影片，提及捷運建設議題時，竟稱「高雄沒有捷運」，她想問陳其邁「高雄有捷運已經多少年了？」，李眉蓁酸陳其邁不是一個政策控，為什麼連高雄有捷運都不知道，希望他不要選擇性忘記當初的泰勞暴動事件。

李眉蓁表示，希望「雙標黨」（指民進黨）不要每次都雙重標準，只會質疑別人，先看看自己。

對於「大港開唱」明年確定要復辦一事，李眉蓁回應，針對所有想要來高雄發光發熱的藝文活動、流行音樂都支持，但對單一品牌的部份，則不評論。

至於用海水沖廁所的政策引發熱議，李眉蓁解釋，20年來民進黨執政給高雄花了3兆多的預算，負債3300多億元，對高雄的水都沒有解決。現在她想要解決高雄水的問題，為什麼要扯她後腿？「他們不解決，我想來解決！」李眉蓁表示，用水問題是長期規劃，有分階段的，希望未來高雄市民不要再提水。

時值父親節，李眉蓁表示自己的父親最近實在太辛苦，雖然她最近都在忙選舉，但會親自向爸爸說父親節快樂，也祝所有爸爸們父親節快樂。

(中時 )