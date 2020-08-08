扮裝節能減碳樹人的彰化市長林世賢指出，彰化市會成為第一個宣布氣候緊急的城市，因彰化在肺腺癌罹患率是全國第一。（陳世宗攝）

因氣候、空汙雙危急，前球已有30個國家、 1759個地方層級政府宣布氣候緊急，往後施政將往改善空汙、拯救氣候方向努力，8日彰化市長林世賢穿著「樹人裝扮」公開宣布氣候緊急，成為台灣第一個宣布氣候緊急的地方首長。（黃國峰攝）

今彰化市長林世賢穿著「樹人裝扮」公開宣布氣候緊急，成為台灣第一個宣布氣候緊急的地方首長。（黃國峰攝）

彰化市長林世賢（右3）率先宣布彰化市氣候緊急，成為台灣第一個宣布氣候緊急的的地方首長。（黃國峰攝）

由20醫團、10餘環團NGOs牽手發起的88節台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行今天下午登場！彰化市長林世賢上午出席遊行前記者會，公開宣佈彰化市氣候緊急搶得頭標，成為宣佈氣候緊急的全國第一例！林世賢強調，彰化市會成為第一個宣布氣候緊急的城市，因彰化在肺腺癌罹患率是全國第一。

扮裝節能減碳樹人的林世賢指出，彰化市會成為第一個宣布氣候緊急的城市，因彰化在肺腺癌罹患率是全國第一，因為冬天是台中火力發電廠往南吹，夏天雲林六輕往北吹，所以彰化受空汙危害非常的嚴重；全球氣候上升1.5度，那就是多樣性的生物將面臨滅絕，人類面臨浩劫。

林世賢表示，幾次的災難，包括最近新冠肺炎等，其實都是整個氣候變遷造成的結果，人類要一起共同思考，無論要求新的政府要有新的能源政策，新的綠能政策外，所有的國民要從自己的生活、勵行減碳生活，這是非常重要，這是要共同面對的災難，一起要共同來解決的！

林世賢說，政府無論能源政策、建築法規等都應該要有積極作為，讓台灣能夠向國際看齊，讓台灣不但是新冠肺炎防治成為國際模範，希望整個台灣政府面臨氣候變遷，能源政策或是建築法規等，新的公共政策要向國際看齊、要成為國際的模範。

林世賢指出，彰化市公所積極回應醫團、環團關注氣候／空污危機的急迫呼籲，即日起宣布氣候緊急，正視彰化市民面對的氣候／空污危機新常態，將氣候緊急議題列為施政優先考量。彰化是可再生能源豐厚的風光大城，彰化市公所將努力達成2050年100％使用再生能源，邁向零碳排的全球氣候安全目標。

彰化公所將立刻行動，進行能源、交通、產業、建築和農業等部門的系統性轉型，全面急速、深度減碳。市公所認同國際能源總署所提，能源效率才是取之不盡「第一燃料」的翻轉思考，將在半年內成立「提高能源效率及促進深度減碳」委員會，帶動市民參與的城市節能方案。

林世賢說，抗氣候變遷將可促進綠色產業GDP，同步帶動綠色經濟。彰化市公所將依循健康經濟、健康復甦的後新冠疫情年代新思維，儘速提出綠色低碳經濟的具體產業轉型方案及相應就業人口數。

林世賢強調，為爸爸健康而走的今日88台中遊行，如同為社會敲響了地球發燒、氣候緊急的警鐘。他及公所同意氣候緊急已是現在進行式，人類沒有時間再浪費了，身為民意所託的地方治理者應立刻行動，守護地球上的瀕危物種及年輕世代的未來生存權。

(中時 )