讚候友宜 陳宏昌：有得民心祝他「步步高升」 11:362020/08/08 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜8日出席蘆洲湧蓮寺捐贈活動(戴上容攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜8日出席蘆洲湧蓮寺捐贈活動，湧蓮寺主委陳宏昌致詞說，「侯市長認真做事，希望他步步高升」，侯友宜面露尷尬，不停擦汗回「平安、平安」，會後陳宏昌接受聯訪說，對他說步步高升，是他真的有在做事，不是要講好聽話，他有得到民心。 陳宏昌說，侯市長真的有在做事，不是像一般喜歡講好聽話、作秀的人，真的有把新北市做好，有得到民心；媒體追問，步步高升是希望侯做總統嗎？陳宏昌回應，我有期許他步步高升，但也期許他應該先把新北市政先做好。 (中時 ) #步步高升 #陳宏昌 #做事 #市長 #民心 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎疫情升溫 侯友宜：進出新北市府要戴口罩 10:242020/08/07 生活 吳克群助孕神曲一擊必中 04:102020/08/08 娛樂新聞 《自助旅行》 道出獨居老人孤寂 04:102020/08/08 地方新聞 全面清查中藥房診所 砂無赦 04:102020/08/08 社會新聞 新北捷運聯開案首座辦公樓 冠德拿下 2025年完工 04:102020/08/08 財經要聞 青埔商圈爆人潮 華泰七月業績飆7億 04:102020/08/08 財經要聞 勤於筆耕 分享年代小故事 04:102020/08/08 生活新聞 防疫SOP遇美國人就失效 黃暐瀚：部長可以 那別人行不行 08:082020/08/08 生活 侯友宜與身障生比賽打滾球 體驗「適應體育」 12:132020/08/07 生活 樂善好義 9旬陳新發獲模範父親 04:102020/08/08 地方新聞 政治熱門新聞 收賄風暴後他爆政黨最新民調 嚇死人！ - 政治 陳其邁爆2018落選時在車上打電話給韓國瑜 韓回10字 - 政治 時代力量對不起年輕人！沈富雄預言徐永明結局 - 政治 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 韓團隊回來了！這畫面讓韓粉們紅了眼眶：好想念你們 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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