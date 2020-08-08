新北市長侯友宜8日出席蘆洲湧蓮寺捐贈活動，湧蓮寺主委陳宏昌致詞說，「侯市長認真做事，希望他步步高升」，侯友宜面露尷尬，不停擦汗回「平安、平安」，會後陳宏昌接受聯訪說，對他說步步高升，是他真的有在做事，不是要講好聽話，他有得到民心。

陳宏昌說，侯市長真的有在做事，不是像一般喜歡講好聽話、作秀的人，真的有把新北市做好，有得到民心；媒體追問，步步高升是希望侯做總統嗎？陳宏昌回應，我有期許他步步高升，但也期許他應該先把新北市政先做好。

(中時 )