李翊君（右）與丈夫檢場今戴口罩到靈堂。（粘耿豪攝）

陳凱倫今買香皂花獻羅妹妹。（粘耿豪攝）

羅霈穎3日逝世，靈堂設於民權東路二段194號「冬瓜行旅」，表定今下午4點開放，但星友們陸續在今早9點到場悼念，第1到的是Makiyo，她與經紀人Ivy擔任靈堂招待。

檢場10：12分偕妻子李翊君戴著口罩快步入靈堂，羅霈穎曾擔任2人婚禮招待，交情不淺。

陳凱倫10：15分戴著墨鏡、口罩，著一身黑，捧著一盒寫著花束禮盒「永遠美麗的羅妹妹，永遠記得清純、可愛、演技超讚的羅璧玲！」他約10點30分步出靈堂，表示與羅霈穎在1985年因戲結緣，「她那時候給我的印象是個演技超讚的演員」，他特定致電高齡97歲的資深藝人常楓，「我因為演過常楓兒子太多次，跟他講父親節快樂，他同意我代替他來跟羅妹妹致意」。

另與羅有40年交情，現旅居美國的影星徐淑媛，陳凱倫也替她託來祝福，擲筊5分鐘，羅才答應。陳凱倫還帶著此色香皂花獻給羅妹妹，此花代表她在觀眾心中是不滅的。

(中時 )