美國近來掀起零股狂熱，吸引成千上萬小股民追逐零股交易，帶動亞馬遜、特斯拉等今年股價狂升的飆股更添上漲動能。儘管支持者認為這有助於更多人能投資股市，但也有專家警告，一旦股市大跌，將導致無數散戶血本無歸。

富達投資（Fidelity Investments）年初推出零股交易服務，表示迄今已有逾34萬個帳戶進行交易，意指買賣股份不到一股。另一家網路券商盈透證券（Interactive Brokers）指出，自去年11月開放此功能後，約有11.7萬名用戶開始零股買賣。嘉信理財（Charles Schwab）6月推出名為Stock Slices的零股交易，此後有逾6萬個帳戶啟動此服務。

新冠病毒疫情升溫，使頂尖科技廠商股票更具吸引力，推升股價飆漲至數百或數千美元，帶動零股交易更加普遍。

散戶重新擁抱美股，是近期股市的熱門話題，除了科技等產業股票大受歡迎之外，羅賓漢（Robinhood Markets）等免費交易應用程式（App）也扮演推波助瀾的角色。

支持者表示，零售交易可促進股市大眾化，但分析師與專家則警告，這可能會鼓勵投機行為，最後導致小股民虧損。

標普500指數自3月以來飆漲近50％，但美國失業率仍攀高並且還有許多經濟問題仍待解決。

34歲的加州居民岡薩雷（Jacob Gonzalez）在富達和羅賓漢平台交易零股，他表示，「我可以買到原本負擔不起的股票，現在我有特斯拉和亞馬遜的股票！」

岡薩雷3月失去資訊科技的職位，最近開始擔任DoorDash外送員，他表示自己的投資組合不到1萬美元。

羅賓漢未揭露進行零股交易的客戶數，但表示自去年12月發布這項功能以來，已有數百萬人加入零售交易的等候名單。羅賓漢發言人表示，該平台最搶手的零股標的為特斯拉、亞馬遜、蘋果、微軟和網飛。

這5家企業今年股價至少暴漲35％，反觀標普500指數同期僅升3％。

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(中時新聞網)