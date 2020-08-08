勞工大學舉辦的Excel基礎實務應用課程。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市勞工大學為提供青年在職進修管道，今年度陸續開辦百門以上勞工職能提升課程，包括時下最夯的視頻創作與自媒體行銷、網紅與自媒體操作實務、新媒體行銷與直播實務應用、機器人自走車程式設計等創新又實用的課程，歡迎設籍或工作地在台中市的本國籍在職勞工踴躍報名參加。

勞工局長吳威志說，依據勞動部職業訓練概況調查統計，事業單位未辦理在職訓練者占65％，因此，勞工大學特別針對在職勞工職場所需技能，開辦多元實用課程，106至108年青年參訓比例皆達60％以上；今年也開辦逾百門課程，涵括工業專業技術、管理、數位資訊應用、產業發展與技術升級、產業／職場專業語言、勞動權益保障等6大領域課程。

吳威志指出，近幾年網紅、YouTuber正夯，勞工大學順應趨勢規劃「視頻創作與自媒體行銷」、「網紅與自媒體操作實務」、「新媒體行銷與直播實務應用」等課程；透過課程除了可學習微節目剪輯與後製能力外，其他如數位行銷、產品拍攝、文案設計等技巧，講師也無藏私分享自身經驗，協助學員立即上手自媒體節目製作。

吳威志說，「機器人自走車程式設計」也是熱門課程，講師教導學員使用積木式程式設計軟體mBlock，學習撰寫控制機器人程式；可透過學習機器人組成的構造與感測器種類與應用方式，體會運用工具及技能來解決真實世界中的問題。

勞工局強調，只要設籍於台中市或工作地在台中市的本國籍在職勞工即可報名參加勞工大學課程，每小時僅收費50元，符合弱勢勞工補助資格的學員，還可享有學費全額補助。為提升勞工自我保護意識，今年更開設免費的勞資權益保障課程，歡迎勞工朋友多加運用勞工大學資源，課程資訊可至台中市勞工大學網站查詢。

(中時 )