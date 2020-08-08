大聯盟與球員工會今日共同宣布最新的新冠肺炎檢測結果，顯示過去一周測試超過13000份樣本，有13人確診，僅佔0.1%，而自6月27日以來，超過58000份樣本中，有141人確診，佔0.2%，且這之間涵蓋28支球隊，亦即新冠肺炎席捲大聯盟，僅有2支球隊倖免。

最新的大聯盟新冠肺炎疫情統整，過去一周檢測13043份樣本，新增7名球員、6名職員確診，佔總體0.1%，而過去7天之中有4天沒有新增案例，除了紅雀、費城人隊之外，其他球隊的疫情算有受到控制。

紅雀隊今日有新增確診案例，有2名球員、1名職員呈陽性，因此本周末紅雀對小熊的系列賽也要延後，目前紅雀共有9球員、7職員確診，共計16人，全大聯盟確診人數僅次馬林魚。

而根據報告顯示，自6月27日為了復賽進行全面篩檢以來，大聯盟共有57578份檢測樣本，其中141人呈陽性，包含111名球員、30名職員，佔總樣本的0.2%，且確診涵蓋28支球隊，是哪2支球隊倖免則沒有公開。

不過7月10日大聯盟報告時，就已經有28支球隊至少有1起確診，意即這1個月來，這2隊可以說是模範隊伍，沒有受到復賽四處奔波影響，隊、職員都無任何確診。

(中時 )