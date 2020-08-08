涉嫌收賄向陽明山國家公園管理處施壓的立委趙正宇，日前被法院裁定以100萬元交保，但台北地檢署向高等法院抗告成功，台北地方法院已於今上午9時30分重開羈押庭，有法界人士預估，依高院撤銷理由來看，趙正宇被羈押的可能性不小。

高院認為北院讓趙正宇以100萬元交保的理由，只說「證人及其助理林家騏已受檢方訊問過，且林已被羈押，不押趙正宇對後續偵查妨害不大」，但卻未具體說明這個「無羈押必要」的判斷標準與理由何在。

此外，高院也表示，林家騏涉犯重罪被羈押，但其上司、立委趙正宇却可具保，「不無輕重失衡，理由亦有矛盾」，因此「趙正宇是否確無羈押之必要，非無再行審究之處」，據此撤銷趙正宇原本可獲交保的裁定。

台北地院昨深夜收到高院裁定後，已於今早重開羈押庭，趙正宇也已到場，法界人士預估，依高院提出的理由來看，就是在告訴北院「該押了」，但答案如何？各界都在等待揭曉。

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(中時新聞網)