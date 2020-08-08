林濁水臉書。（摘自林濁水臉書）

教育部5日發文給各大學，表示自5日起開放所有境外在學學位生來台就學。不過該政策又急轉彎，「因為兩岸事務主管機關要求再審慎評估」，這次開放不包含陸生。對此，前綠委林濁水提醒民進黨，注意美國總統川普做法相反，而且現在大陸疫情控制相對較好，開放其他各國而不開放大陸，需要這樣嗎？

陸生返台爭議始自5日教育部宣布同意境外生（含陸生）返台，但未料話才說完教育部又反悔。陸委會5日晚間發出新聞稿，指責是對岸設置障礙；6日陸委會又把不開放的原因，上加疫情因素，並責怪教育部未注意最新疫情，教育部則怪陸委會未適時提醒，但行政院長蘇貞昌受訪時卻則說，是專家研判後採取的必要因應措施，呈現部會卸責亂象。

對此，林濁水在臉書發文表示，「中國是疫情控制相對比較好的國家，但是目前政策是開放各國留學生來台返校，而對中國人不開放。需要這樣嗎」？

林濁水再強調，「原則不是該對中國人民善意，對侵略性的中共嚴正？但是現在國安決策倒過來：對中共態度、立場節制；對中國人嚴厲。就人道原則、價值立場、形象，或長期戰略來說，這樣的國安決策都該調整」。林濁水更提醒民進黨，「注意一下，川普的做法正好相反」。

(中時新聞網)