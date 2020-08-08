氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」、最新歐洲中期預報中心及美國模式模擬顯示，今天「熱帶低壓」在菲律賓東方發展，將沿菲律賓東方海面北上；最新中央氣象局資料顯示，「熱帶低壓」明晨將發展成颱；而其路徑與各國模擬資料類似，離台灣皆有段距離，不致直接影響。

吳德榮指出，10日至12日台灣將受其引進的「西南氣流」影響。而「西南氣流」的強弱與各地受影響的程度，包括颱風強度及路徑遠近；「西南氣流」內是否另有低壓存在，因此而改變降雨強度及分布。一般而言，南部、中部所受威脅最大，但目前模擬尚有「不確定性」，需持續觀察最新模式的調整。

吳德榮說，最新歐、美模式模擬即使有「不確定性」，但仍皆顯示下10日至12日台灣附近水氣大增，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」發生的機率，應特別注意短期的預報。13日、14日恢復為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的天氣。

(中時 )