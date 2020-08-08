◎屏東神山線 開往原鄉祕境

為刺激屏北旅遊，屏東縣政府將運量不佳的屏北線公車，改以郵輪式的型態打造「神山線」，採預約方式，帶領遊客走訪目前台灣橋墩高度最高的谷川大橋、探訪俯臥隘寮溪的山川琉璃吊橋，一窺雲霧中的原鄉祕境。

◎林家花園實境解謎 4遊戲免費玩

國定古蹟林本源園邸（林家花園）2日推出實境解謎遊戲，新北市文化局長龔雅雯及10組親子搶先體驗，一同在百年古蹟中解謎、破關卡，抽絲剝繭找出答案破關，讓百年古蹟更增添不少趣味及神祕感，即日起至明年春節共將推出4款，帶領民眾暢遊板橋景點。

◎小三通偽出國 跳島玩金廈

金門縣府瞄準疫情下的國旅商機，觀光處規畫推出「海上巡弋-今夏看金廈」偽出國套餐行程，帶領乘客暢遊國境以西，離島海岸線的旖旎風光，在藍色公路馳騁全新的旅遊體驗外，還可以享受有如「小三通」入、出境的免稅商店購物樂趣。

◎南投觀光玩起來 送刮刮樂抽汽車

搶攻振興三倍券商機，南投縣政府推出「南投觀光玩起來」方案，即日起舉辦全台時間最長、為期6個月的消費抽獎活動，即時刮刮樂中獎率高達50％，還有登錄發票抽汽車等大獎；9月7日起到南投住1晚，就送經典小旅行等好康。

◎安心遊雲林 有吃有玩還有伴手禮

雲林縣政府6月起對雲林縣籍民眾推出安心旅遊遊程，幾乎每條路線報名都被秒殺，配合交通部安心旅遊住宿補助，再推「安心旅遊2.0」，共有19條一、二日遊經典遊程，並協調客運業者推出到劍湖山世界專車，來回虎尾與北港只要50元。

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(中時新聞網)